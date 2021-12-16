Автомобилист на скорости сбил старушку, пересекавшую Богатырский проспект

ДТП с пешеходом на перекрестке Серебристого и Богатырского. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

ДТП с пешеходом на перекрестке Серебристого и Богатырского. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На пересечении Серебристого бульвара и Богатырского проспекта автомобиль сбил переходившую дорогу по пешеходному переходу пожилую женщину.

Дорожный инцидент случился около 9 часов утра. Видеозапись с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что женщина спокойно пересекала проезжую часть на «зеленый». Выруливая на пешеходный переход, водитель начал тормозить прямо перед старушкой, но столкновения избежать не удалось. В результате удара женщина отлетела на метр от машины.

Водитель сразу же вышел из машины, чтобы оказать пострадавшей помощь. Женщина находилась в сознании после столкновения.

Другие подробности не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сегодня на съезде с КАД на проспект Косыгина произошло смертельное ДТП. Под колесами авто погиб пешеход.