Автомобилист насмерть сбил пешехода на съезде с КАД на Косыгина

ДТП на КАД. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

ДТП на КАД. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На съезде с КАД на проспект Косыгина произошло смертельное ДТП. Под колесами авто погиб пешеход.

Авария случилась утром в четверг, 16 декабря. Видеозапись с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня утром сбили насмерть человека», — написал автор записи.

На кадрах видно, что на месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции. Пешеход лежит на проезжей части перед легковым авто. тело накрыто.

Точные причины случившегося выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каршеринг протаранил ограждение на Комендантском проспекте. Легковой автомобиль сбил несколько делений ограждения. Машина серьезно пострадала, передняя часть оказалась полностью разбита. К месту происшествия оперативно прибыли инспекторы ГИБДД.