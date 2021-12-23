Хилькевич объяснила, почему кусала губы во время разговора с президентом

Актриса Актриса Хилькевич была запечатлена кусающей губы на пресс-конференции президента России Владимира Путина. Мимику, которая привлекла внимание публики, звезда объяснила.

В ходе конференции актриса задала вопросы главе государства. Она спросила Путина об образовании в социальных сетях.

«Я просто плохо видела, и губы обсохли под маской», — передает слова артистки Life.

Актриса также отметила, что она все же женщина, однако добавила, что не стоит во всём искать подвох.

Напомним, в Москве 23 декабря прошла ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. На нее были аккредитованы 507 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ходе пресс-конференции Владимира Путина одними из самых интересных тем стали поддержка демографии, точка зрения Путина на традиционные семейные ценности и на защиту свободы творчества.