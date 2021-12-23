Чемпионку Европы по плаванию уволили после скандала в Пулково

Чемпионку Европы по плаванию уволили после скандала в Пулково
Виталина Симонова поделилась видео задержания своего тренера. Фото: скриншот Instagram

Чемпионку Европы по плаванию Виталину Симонову уволили с работы после скандала в Пулково. Об этом она рассказала в своем Instagram.

По ее словам, они с тренером Александром Ильиным продолжают отстаивать свои права «свободно дышать» в Новосибирске, однако для них это сложный и дорогой опыт – в копеечку обходятся заседания судов, помощь юристов, проживание в Петербурге и лингвистическая экспертиза.

Напомним, инцидент произошел в Пулково. Тренер Симоновой Александр Ильин отказался надевать маску, после чего оказал сопротивление полицейским. Симонова, уверяют в СК РФ, оскорбляла сотрудников правоохранительных органов. В ближайшее время ей собираются предъявить обвинение.

Виталина Симонова – российская пловчиха их Орска. Она является обладательницей трех золотых медалей чемпионата мира по плаванию в ластах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге возбудили уголовное дело в отношении чемпионки Европы по плаванию Виталины Симоновой.

аэропорт пулково виталина симонова скандал


 

Новости партнеров
Миллиардер Михаил Гуцериев роскошно выдал замуж дочь
Миллиардер Михаил Гуцериев роскошно выдал замуж дочь
Адвокат объяснил причину мгновенного развода Лепса: «У супруги появился серьезный компромат»
Адвокат объяснил причину мгновенного развода Лепса: «У супруги появился серьезный компромат»
Отчитали как школьника: Шура устроил скандал на шоу «Суперстар! Возвращение»
Отчитали как школьника: Шура устроил скандал на шоу «Суперстар! Возвращение»
Петербург встретит Новый Год теплом и слякотью
Петербург встретит Новый Год теплом и слякотью
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Чемпионку Европы по плаванию уволили после скандала в Пулково
Автомобиль вылетел на заснеженный газон на Пулковском шоссе
Британские ученые раскрыли долю тяжелых случаев при заражении ...
«Зенит» одержал третью победу подряд в Евролиге, обыграв ...
Автомобиль потерял бампер и фару в ДТП на Бестужевской
В двухэтажном нежилом здании Петербурга случился пожар
Гинцбург заявил о быстром распространении «омикрона» в популяции
Хилькевич объяснила, почему кусала губы во время разговора с президентом