Чемпионку Европы по плаванию уволили после скандала в Пулково

Чемпионку Европы по плаванию Виталину Симонову уволили с работы после скандала в Пулково. Об этом она рассказала в своем Instagram.

По ее словам, они с тренером Александром Ильиным продолжают отстаивать свои права «свободно дышать» в Новосибирске, однако для них это сложный и дорогой опыт – в копеечку обходятся заседания судов, помощь юристов, проживание в Петербурге и лингвистическая экспертиза.

Напомним, инцидент произошел в Пулково. Тренер Симоновой Александр Ильин отказался надевать маску, после чего оказал сопротивление полицейским. Симонова, уверяют в СК РФ, оскорбляла сотрудников правоохранительных органов. В ближайшее время ей собираются предъявить обвинение.

Виталина Симонова – российская пловчиха их Орска. Она является обладательницей трех золотых медалей чемпионата мира по плаванию в ластах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге возбудили уголовное дело в отношении чемпионки Европы по плаванию Виталины Симоновой.