Грузовик потерял управление и повалил столб на Народного Ополчения

Грузовик потерял управление и повалил столб на Народного Ополчения
ДТП на проспекте Народного Ополчения. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Грузовик влетел в фонарный столб на проспекте Народного Ополчения. Причиной аварии стала скользкая дорога.

Дорожный инцидент случился в ночь на пятницу, 24 декабря, у железнодорожной станции Лигово. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Грузовик не вошел в поворот», — написал автор записи.

На кадрах видно, что в результате удара столб почти согнулся двое, упав на кузов транспортного средства. По предварительным данным, водитель не справился с управлением на заснеженной дороге, в результате чего произошло столкновение.

Информация о состоянии водителя не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водитель легкового авто вылетел на заснеженный газон на Пулковском шоссе. Передняя часть машины слегка повреждена, госномер почти отвалился.

авария дтп новости СПб


 

Новости партнеров
Билл Гейтс сообщил сроки окончания пандемии коронавируса в мире
Билл Гейтс сообщил сроки окончания пандемии коронавируса в мире
Петербург встретит Новый Год теплом и слякотью
Петербург встретит Новый Год теплом и слякотью
Миллиардер Михаил Гуцериев роскошно выдал замуж дочь
Миллиардер Михаил Гуцериев роскошно выдал замуж дочь
"Пить или не пить": нарколог назвал главное отличие пьянства от алкоголизма
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Грузовик потерял управление и повалил столб на Народного Ополчения
Сильный снег и до -7 градусов ожидают петербуржцев в пятницу
Жителей Ленобласти ожидает плюсовая температура и мокрый снег 24 декабря
В России за сутки выявили 25,6 тысяч случаев коронавируса
Минпросвещения: школьники вернутся к очному обучению после праздников
Спасатели больше часа тушили одноэтажное здание на Невельской
Более 400 петербуржцев госпитализировали с COVID за сутки
Авиация МЧС доставила 100 тысяч доз «Спутника Лайт» населению Вьетнама