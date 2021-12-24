Грузовик потерял управление и повалил столб на Народного Ополчения

Грузовик влетел в фонарный столб на проспекте Народного Ополчения. Причиной аварии стала скользкая дорога.

Дорожный инцидент случился в ночь на пятницу, 24 декабря, у железнодорожной станции Лигово. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Грузовик не вошел в поворот», — написал автор записи.

На кадрах видно, что в результате удара столб почти согнулся двое, упав на кузов транспортного средства. По предварительным данным, водитель не справился с управлением на заснеженной дороге, в результате чего произошло столкновение.

Информация о состоянии водителя не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водитель легкового авто вылетел на заснеженный газон на Пулковском шоссе. Передняя часть машины слегка повреждена, госномер почти отвалился.