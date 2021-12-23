Автомобиль вылетел на заснеженный газон на Пулковском шоссе

Автомобиль не справился с управлением и вылетел на заснеженный газон на Пулковском шоссе. Водитель решил включить «аварийку».

Дорожный инцидент случился вечером в четверг, 23 декабря. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«На разделительной полосе Пулковского шоссе отдыхает Рено на аварийке», — написал автор записи.

На кадрах видно, что передняя часть машины слегка повреждена, госномер почти отвалился. По предварительным данным, водитель не справился с управлением на заснеженной трассе, в результате чего вылетел за ее пределы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на пересечении Бестужевской улицы и Кондратьевского проспекта произошло ДТП с участием двух легковых авто. Одна из машин лишилась бампера. На место оперативно прибыли сотрудники дорожной полиции.