Автомобиль потерял бампер и фару в ДТП на Бестужевской

Автомобиль потерял бампер и фару в ДТП на Бестужевской
ДТП на Бестужевской улице. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На пересечении Бестужевской улицы и Кондратьевского проспекта произошло ДТП с участием двух легковых авто. Одна из машин лишилась бампера.

Дорожный инцидент случился в четверг, 23 декабря. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Авария между Поло и Митсубиси. Стоят ДПС», — написал автор записи.

На кадрах видно, что легковые автомобили стоят посреди перекрестка. Одна из иномарок потеряла фару, у второй пострадал еще и бампер. Для проезда осталась свободна одна полоса. На месте работают сотрудники дорожной полиции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на улице Маршала Захарова сбили пешехода, идущего по «зебре». К месту аварии прибыли две машины скорой помощи. В районе дорожного происшествия также собралась небольшая пробка. Обстоятельства столкновения и информация о состоянии пешехода устанавливаются.

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