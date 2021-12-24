При строительстве терминала на Лиговском склады Кокоревых сохранят

При строительстве терминала на Лиговском склады Кокоревых сохранят
При строительстве терминала на Лиговском склады Кокоревых сохранят. Фото: пресс-служба КГИОП

Корпуса складов Кокоревых в Санкт-Петербурге не заденут при строительстве терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали Петербург — Москва.

На заседании рабочей группы Совета по сохранению культурного наследия и специалистов в области развития транспортной инфраструктуры, которые прошло в четверг, 23 декабря, было принято решение не разрушать исторические склады Кокоревых. Об этом сообщают в пресс-службе Комитета по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Отмечается, что в ходе обсуждения на заседании, специалисты приняли компромиссное решение. Основные исторические конструкции корпусов, которые составляют историческое ядро комплекса, а также корпуса, которые сохранились с небольшими изменениями первоначального архитектурного облика, разрушаться ради ВСМ не будут.

В будущем рабочая группа планируется рассматривать варианты реконструкции на Лиговском, которые появляются в ходе проектирования терминала ВСМ, по отдельным объектам.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в случае воссоздания ВСМ самолеты между Москвой и Петербурга перестанут летать.

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