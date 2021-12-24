Бибикова отметила, что средства для индексации пенсий в России есть

Бибикова отметила, что средства для индексации пенсий в России есть. Фото: Pixabay

Бибикова отметила, что средства для индексации пенсий в России есть. Фото: Pixabay

В Совете Федерации заявили, что средства на индексацию пенсии в Российской федерации есть, раз об этом говорит президент России.

По словам замглавы социального комитета Совфеда Елены Бибиковой, средства на индексацию пенсии есть, потому что об этом говорит президент России Владимир Путин, отмечают РИА Новости.

«Порядок и механизмы индексации пенсий, исходя из уровня инфляции, определит правительство», — подчеркнула Бибикова.

Замглавы заявила, что на настоящий момент ждут определения уровня инфляции по итогам 2021 года. Решение об индексации может быть оформлено законопроектом, тогда сенаторы его рассмотрят. Также кабмин может принять это своим постановлением. Бибикова отметила, что это будет вроде компенсации с учетом реального роста инфляции, превышающей заложенные в бюджете показатели.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что президент России Владимир Путин отметил, — правительство готово поднять пенсии выше уровня инфляции.