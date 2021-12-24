В Минсельхозе спрогнозировали повышение цен на хлеб и подсолнечное масло в 2022 году

В Минсельхозе спрогнозировали повышение цен на хлеб и подсолнечное масло в 2022 году
В Минсельхозе спрогнозировали повышение цен на хлеб и подсолнечное масло в 2022 году. Фото: unsplash

Прогнозы Минсельхоза не радуют россиян: в феврале 2022 года ожидается подорожание хлеба, пшеничной муки и подсолнечного масла.

Подорожание муки, хлеба может составить около 2,2%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на доклад Минсельхоза.

Если говорить о конкретике в процентном соотношении, то цены на муку с февраля могут вырасти на 2,9%. В связи с этим вырастет и стоимость хлеба, отмечают в Минсельхозе. На прилавках хлеб может стоить на 2,1% больше. Так, средняя стоимость буханки хлеба достигнет 43 рублей.

В Минсельхозе также отметили, что в скором времени подорожает подсолнечное масло. В магазинах оно станет стоить больше на 2,2%, даже несмотря на то, что стоимость семян подсолнечника за этот период снизится на 3,1%.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что россияне считают самыми лучшими покупками за 2021 год электронные гаджеты, одежду и продукты питания.

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