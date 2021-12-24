Университет Хопкинса: официально зарегистрировали COVID-19 более чем у 10 млн россиян

Университет Хопкинса: официально зарегистрировали COVID-19 более чем у 10 млн россиян
Официально зарегистрировали COVID-19 более чем у 10 млн россиян. Фото: pexels.com

На утро 24 декабря по подсчетам экспертов, в России коронавирусом заразилось 10 140 429 человек.

Специалисты университета имени Джонса Хопкинса провели очередные подсчеты, и на утро 24 декабря установили смертность от коронавирусной инфекции у 5 385 862 человек по всему миру. В России количество летальных случаев приблизилось к 295 296 человек. Российская федерация занимает пятое место по смертности.

Самым большим количеством смертей отличается США: там от инфекции скончалось 815 343 человек, а заразилось коронавирусом 51 814 125.

От России немногим меньше по смертности отличается Перу. В стране от коронавируса скончалось 202 375 человека, заразилось — 2 269 497. А вот в Мексике, которая занимает четвертое место по количеству смертей, COVID-19 унес жизни 298 359 человек. Официально зарегистрировали в стране коронавирус у 3 940 401 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 23 декабря в Ленинградской области коронавирусом заразилось еще 353 человека за последние сутки.

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