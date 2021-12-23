В Ленобласти еще 353 человека заразились коронавирусом

В Ленобласти еще 353 человека заразились коронавирусом
Ученые всего мира ведут борьбу с коронавирусом. Фото: pexels.com

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 353 случая заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 98 852 случая ковида. При этом выздоровели 80 891 пациент.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 2198 случаев. На первом Москва — 3062 случая. На третьем месте Московская область — 959.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач развенчал мифы о вакцинации против COVID-19.

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