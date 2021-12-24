Кабмин пояснил, от каких четырех факторов зависит доход россиян

Доходы россиян упали на 18% по сравнению с 2019 годом. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Доходы россиян упали на 18% по сравнению с 2019 годом. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

В Кремле считают на доходах граждан влияют «белая» и теневая зарплаты, МРОТ и «социальное казначейство».

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов раздели факторы, влияющие на доходы российских граждан на четыре группы. Об этом пишет издание «Прайм». Как стало известно, доходы россиян уменьшились по сравнению с 2019 годом на 18%.

В Кремле считают, первый фактор – это динамика реальной оплаты труда. Существуют проблемы, связанные с работниками бюджетной сферы, отметил Белоусов. Ранее в майских указах главы РФ Путина было определено, что средняя заработная плата бюджетников должна быть не ниже средней оплаты труда по экономике регионов.

Второй фактор – это «теневые» зарплаты, она касается около 20 млн человек, которые трудятся в сфере среднего и малого бизнеса.

Третий фактор, влияющий на доходы соотечественников, в Кремле называют МРОТ, а точнее, его постепенное повышение.

Последний фактор заключается в необходимости перехода от категорийной к адресной социальной поддержке.

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