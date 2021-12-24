Сфера финансов стала лидером по росту зарплат в 2021 году

В уходящем году зарплаты сотрудников в секторе финансов и страхования выросли на 17,7%. Фото: pixabay

В уходящем году зарплаты сотрудников в секторе финансов и страхования выросли на 17,7%. Фото: pixabay

Сфера финансов и страхования возглавила рейтинг по росту зарплат в 2021 году в России.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные сервиса «Работа.ру» и лаборатории «Сбериндекс». В уходящем году зарплаты сотрудников в секторе финансов и страхования выросли на 17,7%.

Следом за сферой финансов в тройке лидеров идет сфера IT, где зарплаты увеличились на 16,7%, а далее — строительный сектор с ростом в 12,9%.

Как отмечают авторы исследования, в целом фонд оплаты труда полностью восстановился после связанных с пандемией трудностей. Согласно прогнозу, общая сумма фонда в компаниях в 2021 году составит 29,3 триллиона рублей.

Лидерами по спросу на трудовые ресурсы стали сфера торговли (+140%), финансово-страховой сектор (+93%), маркетинг, реклама и СМИ (+66%).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россияне рассказали, сколько им не хватает денег, чтобы дожить до зарплаты.