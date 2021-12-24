До -23 и много снега: синоптики рассказали о погоде в Ленобласти в субботу

В субботу в Ленинградской области прогнозисты обещают облачную погоду с нечастыми прояснениями.

Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

25 декабря в области пойдет снег. Осадки выпадут в большинстве районов. Однако на западе снежок будет легким, однако местами белые хлопья будут падать с неба часто и густо.

Отмечается, что будет гололедица. Это вызовет сложную ситуацию на дорогах.

В регионе задует северо-западный и западный ветер со скорость 4-9 метров в секунду.

В темное время суток градусники покажут -13…-18 градусов. На западе 47-ого региона будет еще холоднее до-23 градусов, а вот днем термометры покажут -9…-14.

Автомобилистам и пешеходам советуют быть осторожнее. Потому как на дорогах сильная гололедица.

Ранее Gazeta.Spb.ru сообщала, что в Петербурге объявили «желтый» уровень опасности из-за ухудшения погоды.