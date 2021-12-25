Названа дата выплат за январь перед Новым годом

Названа дата выплат за январь перед Новым годом
Пенсию через «Почту России» начнут выдавать с 3 января. Фото: Pixabay

Пенсии и пособия за первый месяц 2022 года начнут приходить с 29 декабря.

Пенсионерам Москвы и области, которые получают выплаты с 1 по 9 число, пенсии придут в течение двух дней 29 и 30 декабря, сообщает столичный ПФР.

Пенсию через «Почту России» начнут выдавать с 3 января. Кроме того, с 29 декабря в Петербурге выплатят ежемесячные пособия одиноким родителям и женщин, вставшим на учет по беременности на раннем сроке.

Жители каждого региона могут ознакомиться с информацией о выплате январских пенсий и пособий на сайте своего регионального отделения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что цены в России продолжают расти, и в 2022 году ожидается высокая инфляция. Размер индексации всех видов пенсий уже давно утвержден, и очевидно, что пенсионеры не смогут сохранить свою покупательскую способность на прежнем уровне.

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