В Ленобласти за сутки COVID подтвердился у 349 человек

В Ленобласти за сутки COVID подтвердился у 349 человек
В Ленобласти ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: mosgorzdrav.ru

В Ленинградской области зафиксировали еще 349 случаев заболевания COVID-19, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно сегодня, 25 декабря. Всего с начала пандемии в регионе заразились COVID-19 уже 99 548 человек, выздоровели — 81 999. Больше всего случаев заболевания COVID-19 выявили в Тихвине (+22), Гатчине (+19), Мурино (19), Всеволожске (17) и Сланцах (+11).

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Ленобласть оказалась на 20 месте. Петербург находится на втором — 2 072 зараженных. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 714 человек. Третье место у Подмосковья — 1 431 новый ковид-пациент.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что до конца текущего года новый штамм коронавируса станет доминирующим в Москве и Санкт-Петербурге, а затем и на территории всей России. Иммунолог посоветовал гражданам ревакцинироваться раньше срока.

коронавирусная пандемия ленобласть оперштаб


 

Новости партнеров
Миллиардер Михаил Гуцериев роскошно выдал замуж дочь
Миллиардер Михаил Гуцериев роскошно выдал замуж дочь
В доме Алисы Фрейндлих на Рубинштейна могут открыть стриптиз-бар
В доме Алисы Фрейндлих на Рубинштейна могут открыть стриптиз-бар
Петербург встретит Новый Год теплом и слякотью
Петербург встретит Новый Год теплом и слякотью
Больные ковидом в Москве теряют слух и зрение
Больные ковидом в Москве теряют слух и зрение
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти за сутки COVID подтвердился у 349 человек
При крушении парусной лодки у берегов Греции погибли 13 мигрантов
Работы на участке между Южно-Волхонской дорогой и Петербургским шоссе завершены
Мясников раскрыл причину низкой смертности от омикрон-штамма COVID
Стало известно о вирусе с температурой под 40, который вытесняет COVID-19
На переезде в Сергиево «Ласточка» насмерть сбила мужчину
Водитель «Ягуара» протаранил автомобиль с детьми на Седова и скрылся
В Роспотребнадзоре рассказали о трагических последствиях COVID-вечеринок