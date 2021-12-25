В Ленобласти за сутки COVID подтвердился у 349 человек

В Ленинградской области зафиксировали еще 349 случаев заболевания COVID-19, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно сегодня, 25 декабря. Всего с начала пандемии в регионе заразились COVID-19 уже 99 548 человек, выздоровели — 81 999. Больше всего случаев заболевания COVID-19 выявили в Тихвине (+22), Гатчине (+19), Мурино (19), Всеволожске (17) и Сланцах (+11).

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Ленобласть оказалась на 20 месте. Петербург находится на втором — 2 072 зараженных. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 714 человек. Третье место у Подмосковья — 1 431 новый ковид-пациент.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что до конца текущего года новый штамм коронавируса станет доминирующим в Москве и Санкт-Петербурге, а затем и на территории всей России. Иммунолог посоветовал гражданам ревакцинироваться раньше срока.