Мужчина пострадал при пожаре в стройвагончике на Камчатской

Мужчина пострадал при пожаре в стройвагончике на Камчатской
Мужчину госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Мужчина пострадал при пожаре в строительном вагончике во Фрунзенском районе Петербурга.

Возгорание случилось в субботу, 25 декабря, по адресу: улица Камчатская, дом 1. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 5:43, к 6:27 огонь был потушен. Выгорел дощатый строительный вагончик, обшитый профлистом, размером 2,5х6 метров, высотой 3 метра.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, при пожаре пострадал мужчина, его госпитализировали в медучреждение.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при пожаре на проспекте Юрия Гагарина пострадал один человек. В однокомнатной квартире горела обстановка на площади 5 квадратных метров. Справиться с огнем удалось в 07:00 мск. В ликвидации пожара участвовали четыре единицы техники и 20 человек личного состава.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

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