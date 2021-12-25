Компанию Meta оштрафовали почти на 2 млрд за отказ удалять запрещенный контент

Компанию Meta оштрафовали почти на 2 млрд за отказ удалять запрещенный контент. Фото: unsplash

Компанию Meta оштрафовали почти на 2 млрд за отказ удалять запрещенный контент. Фото: unsplash

Таганский суд Москвы вынес решение, что компания Meta, которая ранее именовалась Facebook, должна выплатить оборотный штраф в размере около 2 миллиардов рублей, потому что отказывается удалять запрещенный на территории Российской Федерации контент.

Корпорацию Meta признали полностью виновной в отношении административного нарушения по статье «Неудаление владельцем сайта информации, обязанность по удалению которой предусмотрена законодательством РФ» и выписали штрафы. Об этом сообщает Telegram-канал московских судов общей юрисдикции.

Общая сумма оборотного штрафа составила более 1,9 миллиардов рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Google планирует изменить правила пользования облачным хранилищем Google Диск и удалять с платформы запрещенный контент. Корпорация Google планирует ограничивать доступ к файлам, которые нарушают ее политику.