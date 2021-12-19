Google планирует удалять запрещенный контент пользователей с Google Диск

Google планирует удалять запрещенный контент пользователей с Google Диск
Google планирует удалять запрещенный контент пользователей с Google Диск. Фото: Pixabay

Google планирует изменить правила пользования облачным хранилищем Google Диск.

Так, корпорация Google планирует ограничивать доступ к файлам, которые нарушают ее политику. Об этом сообщает АБН со ссылкой на блог. В ближайшее время Google планирует приступить к поиску запрещенных фалов.

Те файлы, которые корпорация сочтет нарушающими политику, автоматически будут недоступны для других пользователей, но у самого владельца доступ закрыт не будет.

По ограничения попадет такой контент, как порнография, материалы представляющие опасность для детей, вирусы и вредоносное программное обеспечение, материалы направленные для разжигания ненависти между людьми и т.д.

Помимо ограничения для других пользователей от компании будет зависеть вероятность удаления информации или блокировка пользователя. Эксперты высказывают сомнения, что нововведение может нанести вред пользователям, сделав их файлы недоступными без веских оснований, так как у Google нет чётких критериев запрещенного контента.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что компания Google стала переносить серверы в дата-центры России.

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