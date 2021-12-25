Писатель Альберт Лиханов ушел из жизни на 87 году

Писатель и общественный деятель Альберт Лиханов скончался в возрасте 86 лет.

О смерти писателя Лиханова сообщили сегодня, 25 декабря, в Telegram-канале Общественной палаты РФ.

«Его произведения читали и любили во многих странах. Его книги прививали желание делать добрые поступки многим поколениям детей», — отметили в Общественной палате РФ.

Лиханов возглавлял Российский детский фонд и Фонд защиты детей. Он известен как автор психологической прозы о детях и подростках. Его дебют в печати произошел в конце 1950-ых годов. Тогда вышли очерки о молодежи. Первый рассказ «Шагреневая кожа» был опубликован в 1962 году в журнале «Юность».

Деятель также может быть знаком по таким повестям как «Обман», «Чистые камушки», «Благие намерения», «Голгофа» и другим.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 13 декабря, в возрасте 77 лет в Москве скончался советский и российский кинорежиссер, сценарист и кинопродюсер Сергей Соловьев.