Мурашко: по данным российских специалистов в ЮАР дети болеют «омикроном» чаще

По данным российских специалистов в ЮАР дети болеют "омикроном" чаще. Фото: Минздрав РФ

По данным российских специалистов в ЮАР дети болеют "омикроном" чаще. Фото: Минздрав РФ

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что по данным российских специалистов в ЮАР, дети заболевают «омикроном» чаще.

Кроме того, выяснилось, что новый омикрон-штамм распространяется быстрее предыдущих штаммов. Об этом сообщает ТАСС.

«Специалисты оценили клиническое течение, особенности клинического течения. Установлено, что этот штамм распространяется значительно быстрее. Дети вовлекаются чаще в инфекционный процесс», — отметил Мурашко во время рабочей поездки в Ростов-на-Дону.

Также министр здравоохранения подчеркнул, что крайне важно соблюдать масочный режим и меры профилактики. По его мнению, важно обучать детей правильному, безопасному поведению во время пандемии коронавируса.

Течение болезни после заражения новым штаммом по симптомам похоже на грипп.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что низкие показатели смертности от омикрон-штамма COVID-19 среди населения запада связаны с высоким уровнем вакцинации.