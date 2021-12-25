В новом году россиян ждет неприятный сюрприз в квитанциях ЖКХ

В новом году россиян ждет неприятный сюрприз в квитанциях ЖКХ
Речь идет о таком коммунальном платеже, как вывоз мусора. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Российских граждан после Нового года ждут неприятные изменения в квитанциях ЖКХ, причиной которых станет решение Верховного суда.

Юрист Ирина Сивакова рассказала, что речь идет о таком коммунальном платеже, как вывоз мусора. Эта услуга начисляется россиянам отдельной квитанцией. При этом многие не хотят оплачивать вывоз мусора, особенно в некоторых ситуациях, передает PRIMPRESS.

К примеру, если в квартире никто не проживает или в ней никто не прописан, то, по логике, платить за мусор в этих случаях никто не должен, ведь никаких отходов от жильцов нет.

Однако Верховный суд недавно поддержал такую практику, когда оплачивать услугу нужно в любом случае. В суд обратилась женщина, которая заявила, что не хочет оплачивать квитанцию, поскольку в ее частном доме никто не живет и даже не прописан. Но ВС постановил, что неиспользование жилья не освобождает владельца от оплаты услуги.

Более того, собственники жилья в таком случае могут не рассчитывать на перерасчет, поскольку плата за вывоз мусора начисляется по площади жилья, а не по объему отходов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с декабря 650 тысяч петербуржцев получат новые квитанции за ЖКХ.

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