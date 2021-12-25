Французская сеть Kiabi планирует закрыть бизнес в России

Французская сеть магазинов одежды Kiabi планирует закрыть свой бизнес в России из-за убытков.

В декабре ретейлер Kiabi начал переговоры с торговыми центрами об условиях расторжения договоров аренды. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Процесс на расторжения договоров по аренде, по мнению эксперта, может занять от трех до 6 месяцев. Сами представители российского офиса Kiabi подтвердили факт ухода компании с российского рынка. В первом полугодии 2022 года планируется закрытие всех точек и интернет-магазинов.

В пресс-службе отметили, что уведомили всех партнеров и сотрудников, а причину ухода описали словами «не смогли найти своей уникальной бизнес-модели».

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