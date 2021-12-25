Центробанк: переводы денег с карты на карту станут бесплатными

В Центробанке обратились к россиянам, которые переводят средства с одной банковской карты на другую. В ближайшее время такие переводы станут бесплатными. Причем у данных банковских счетов должен быть один владелец.

В пресс-службе ЦБ рассказали, что Банк России планирует сделать денежные переводы бесплатными, если клиент переводит деньги с одной своей карты на другую, даже если карты выпущены разными банками.

Нововведение будет распространяться на все переводы в пределах суммы в 1,4 миллиона рублей. Причем бесплатными сделают не только переводы в рамках Системы быстрых платежей (СБП), но и других каналов.

Как считают специалисты, это переводы решили сделать бесплатными для комфорта клиентов: многие получают деньги на одну карту, но предпочитают держать их на другой.

Ожидается, что нововведение вступит в силу в 2022 году.

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