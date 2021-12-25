В России зафиксировали незавозные случаи заражения «омикроном»

Впервые в Росси отметили случаи заражения штаммом-омикрон, которые не были привезены из других стран.

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко отметил, что в Росси было обнаружено незавозное заражение «омикроном». Об этом сообщают РИА Новости.

Своими наблюдениями Мурашко поделился в ходе рабочей поездки в Ростов-на-Дону.

«Мы ведем мониторинг и видим, что есть возникновение завозных случаев, поэтому они быстро локализуются. Но есть на территории РФ сегодня случаи заражения штаммом омикрон», — заявил Мурашко во время посещения нового Донского инфекционного центра.

Также министр по здравоохранению отметил, что в Минздраве в настоящий момент разрабатываются рекомендации по лечению коронавируса, который был вызван штаммом «омикрон».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по данным российских специалистов в ЮАР, дети заболевают «омикроном» чаще, а также, новый штамм распространяется с большей скоростью чем предыдущие.