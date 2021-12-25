В России зафиксировали незавозные случаи заражения «омикроном»

В России зафиксировали незавозные случаи заражения &#171;омикроном&#187;
В России зафиксировали незавозные случаи заражения "омикроном". Фото: kremlin.ru

Впервые в Росси отметили случаи заражения штаммом-омикрон, которые не были привезены из других стран.

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко отметил, что в Росси было обнаружено незавозное заражение «омикроном». Об этом сообщают РИА Новости.

Своими наблюдениями Мурашко поделился в ходе рабочей поездки в Ростов-на-Дону.

«Мы ведем мониторинг и видим, что есть возникновение завозных случаев, поэтому они быстро локализуются. Но есть на территории РФ сегодня случаи заражения штаммом омикрон», — заявил Мурашко во время посещения нового Донского инфекционного центра.

Также министр по здравоохранению отметил, что в Минздраве в настоящий момент разрабатываются рекомендации по лечению коронавируса, который был вызван штаммом «омикрон».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по данным российских специалистов в ЮАР, дети заболевают «омикроном» чаще, а также, новый штамм распространяется с большей скоростью чем предыдущие.

коронавирус минздрав михаил мурашко омикрон -штамм Россия


 

Новости партнеров
Плакат
Плакат "Спасите Петербург!" заметили на пресс-конференции Владимира Путина
Билл Гейтс сообщил сроки окончания пандемии коронавируса в мире
Билл Гейтс сообщил сроки окончания пандемии коронавируса в мире
Отчитали как школьника: Шура устроил скандал на шоу «Суперстар! Возвращение»
Отчитали как школьника: Шура устроил скандал на шоу «Суперстар! Возвращение»
Наталья Бондарчук рассказала, кто мог заразить ковидом умершего Андрея Малюкова
Наталья Бондарчук рассказала, кто мог заразить ковидом умершего Андрея Малюкова
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России зафиксировали незавозные случаи заражения «омикроном»
Петербуржца, угрожавшего подруге на проспекте Просвещения, задержали за ...
Какие категории пожилых россиян получат повышенные выплаты?
Астрологи: четыре знака зодиака разбогатеют уже 26 декабря
В 2022 году автоматическое списывание долгов с россиян отменят
В преддверии Нового года в отделениях «Почта Росси» собрались ...
В Петербурге задержали пенсионера, хранившего дома более 180 гр пороха
Российских водителей с 1 января повышение цен на топливо