В Ленинградскую область идут ночные морозы до -27 градусов

В Ленинградскую область идут ночные морозы до -27 градусов
В Ленобласти ожидаются морозы и снег. Фото: unsplash

МЧС предупредило жителей Ленобласти о надвигающихся ночных морозах. Температура воздуха снизится до -27 градусов.

Об этом сообщает областное МЧС со ссылкой на прогноз «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Морозы будут стоять в Ленобласти с воскресенья, 26 декабря, до вторника, 28 декабря. В ночные часы местами ожидается резкое похолодание до -20…-27 градусов.

В большинстве районов регионам будет идти небольшой и умеренный снег. Кроме того, водителей предупредили о гололедице на дорогах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что снег и мороз до -16 градусов ожидаются в Петербурге 26 декабря.

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