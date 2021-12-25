Начальника из таможни в Петербурге изобличили в получении взятки в 1,7 млн рублей

В Петербурге правоохранители задержали сотрудника Северо-Западного таможенного управления, подозреваемого в получении крупной взятки.
Как сообщило городское СУ СК, против 48-летнего начальника отдела связи и телекоммуникаций информационно-технической службы возбуждено уголовное дело о получении взятки (ч.6 ст.290 УК РФ). Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.
Как считает следствие, взятка была получена работником таможни вечером 23 декабря в автомобиле на улице Профессора Попова. Подозреваемый получил через своего подчиненного взятку в 1,68 миллиона рублей от представителя одной из фирм. Взамен начальник помог в заключении госконтрактов между таможней и этой компанией.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что экс-руководителя таможенной службы вместе с коллегой обвинили во взятке в 20 млн. Вступившие в сговор таможенники гарантировали помочь избежать административной ответственности за ряд нарушений.