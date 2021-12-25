Специалисты выяснили, что вороны понимают ценность сложных инструментов

Орнитологам удалось выяснить, что вороны понимают ценность сложных инструментов.
Новокаледонские вороны в очередной раз подтвердили свой статус одной из самых умных птиц. Учены провели исследование и выяснили, что испытуемые бережно относятся к используемым инструментам. Об этом сообщает журнал eLife.
Все дело в том, что в дикой природе эти птицы, в частности, используют веточки, чтобы вытащить личинок из трещин в деревьях. Чтобы съесть вытащенную личинку, ворон должен отпустить веточку, в результате чего она может упасть.
Кристиан Рутц из Сент-Эндрюсского университета и его коллеги выяснили, что новокаледонским воронам в какой-то степени знакома концепция «ценности» инструмента для добычи.
Для исследования было поймано 27 диких птиц. Им предложили набор веточек двух типов: простых и с крючком на конце, который облегчает добычу пищи. Вороны в большей части выбирали палочку с крючком.
«В зависимости от условий, крючок позволяет извлекать личинок до 10 раз быстрее», — отмечают специалисты.
Далее птицы продемонстрировали бережное отношение к выбранному инструменту. Когда они вынимали его изо рта, то клали инструмент с крючком под лапы или в расщелину, чтобы он не упал или не был украден.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что специалисты провели эксперимент, состоящий из трех частей, в котором участвовали 138 чаек, и выяснили, что они решают головоломки не хуже попугаев.