Специалисты выяснили, что вороны понимают ценность сложных инструментов

Специалисты выяснили, что вороны понимают ценность сложных инструментов
Специалисты выяснили, что вороны понимают ценность сложных инструментов. Фото: pixabay

Орнитологам удалось выяснить, что вороны понимают ценность сложных инструментов.

Новокаледонские вороны в очередной раз подтвердили свой статус одной из самых умных птиц. Учены провели исследование и выяснили, что испытуемые бережно относятся к используемым инструментам. Об этом сообщает журнал eLife.

Все дело в том, что в дикой природе эти птицы, в частности, используют веточки, чтобы вытащить личинок из трещин в деревьях. Чтобы съесть вытащенную личинку, ворон должен отпустить веточку, в результате чего она может упасть.

Кристиан Рутц из Сент-Эндрюсского университета и его коллеги выяснили, что новокаледонским воронам в какой-то степени знакома концепция «ценности» инструмента для добычи.

Для исследования было поймано 27 диких птиц. Им предложили набор веточек двух типов: простых и с крючком на конце, который облегчает добычу пищи. Вороны в большей части выбирали палочку с крючком.

«В зависимости от условий, крючок позволяет извлекать личинок до 10 раз быстрее», — отмечают специалисты.

Далее птицы продемонстрировали бережное отношение к выбранному инструменту. Когда они вынимали его изо рта, то клали инструмент с крючком под лапы или в расщелину, чтобы он не упал или не был украден.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что специалисты провели эксперимент, состоящий из трех частей, в котором участвовали 138 чаек, и выяснили, что они решают головоломки не хуже попугаев.

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