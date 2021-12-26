В Ленобласти за сутки COVID подтвердился у 346 человек

В Ленинградской области зафиксировали еще 346 случаев заболевания COVID-19, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно сегодня, 26 декабря. Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 заразились уже 99 894 человека. Выздоровели за последние сутки 567 местных жителей, за все время пандемии — 83 546.Побороть болезнь не смогли еще 4 человека, всего от последствий коронавируса скончались 2 978 человек.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Ленобласть оказалась на 20 месте. Петербург находится на втором — 1 851 зараженный. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 180 человек. Третье место у Подмосковья — 1 565 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что и граждане, и медики должны помнить, что обращаться за медицинской помощью при коронавирусе нужно как можно раньше.