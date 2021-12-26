В Ленобласти за сутки COVID подтвердился у 346 человек

В Ленобласти за сутки COVID подтвердился у 346 человек
В России ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: mosgorzdrav.ru

В Ленинградской области зафиксировали еще 346 случаев заболевания COVID-19, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно сегодня, 26 декабря. Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 заразились уже 99 894 человека. Выздоровели за последние сутки 567 местных жителей, за все время пандемии — 83 546.Побороть болезнь не смогли еще 4 человека, всего от последствий коронавируса скончались 2 978 человек.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Ленобласть оказалась на 20 месте. Петербург находится на втором — 1 851 зараженный. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 180 человек. Третье место у Подмосковья — 1 565 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что и граждане, и медики должны помнить, что обращаться за медицинской помощью при коронавирусе нужно как можно раньше.

зараженные коронавирусная пандемия ленобласть


 

Новости партнеров
Отчитали как школьника: Шура устроил скандал на шоу «Суперстар! Возвращение»
Отчитали как школьника: Шура устроил скандал на шоу «Суперстар! Возвращение»
В России разработали ГОСТ о массовых захоронениях в братских могилах
В России разработали ГОСТ о массовых захоронениях в братских могилах
Наталья Бондарчук рассказала, кто мог заразить ковидом умершего Андрея Малюкова
Наталья Бондарчук рассказала, кто мог заразить ковидом умершего Андрея Малюкова
Путин планирует приехать в Петербург 28 декабря на саммит глав СНГ
Путин планирует приехать в Петербург 28 декабря на саммит глав СНГ
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти за сутки COVID подтвердился у 346 человек
Хуснуллин не поддержал идею Шойгу о строительстве новых городов в Сибири
Дорога усыпана осколками после ДТП с легковушками на Народного Ополчения
Младенец попал в больницу с сильнейшими ожогами в Ленобласти
Трамвайную линию «Купчино — Славянка» хотят продлить до ...
Юрист объяснил, что нельзя делать с просроченной банковской картой
Число инфицированных COVID в России за неделю стало минимальным с начала октября
Врач рассказал, какие игрушки не стоит дарить ребенку на Новый год