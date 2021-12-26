В Ленобласти рабочая неделя начнется со снега и -25 градусов

В понедельник, 27 декабря, на территории Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода, не обойдется без осадков.

В большинстве районов небольшой, ночью местами умеренный снег. Температура воздуха в темное время суток составит -12…-17 градусов, местами -20…-25. В дневное время ожидается -8…-13 градусов, на востоке местами похолодает до -17.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ветер северо-западный, западный умеренный.

На дорогах гололедица. Водителям и пешеходам стоит соблюдать особую осторожность.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что глобальное потепление ведет к тому, что на российские регионы идет слишком большое количестве циклонов. При этом 40-50 лет назад температура воздуха зимой в Московском регионе не отмечалась выше +3…+4 градусов.