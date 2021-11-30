В России выросло число погодных аномалий

В России выросло число погодных аномалий
Зима в средней полосе России обещает быть умеренно снежной. Фото: Pixabay

Доктор географических наук, профессор, завкафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Александр Кислов рассказал, что глобальное потепление ведет к тому, что на российские регионы идет слишком большое количестве циклонов.

По его словам, это повлияет на то, что в будущем в стране будет больше теплых аномалий, сообщает URA.RU.

При этом гглавный специалист прогностического центра «МЕТЕО» Михаил Локощенко отметил, что 40-50 лет назад температура воздуха зимой в Московском регионе не отмечалась выше +3…+4 градусов. Однако за последние десятилетия в этом регионе зимние температуры стали намного выше.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Росгидрометцентре представили прогноз погоды на зиму 2021-2022 года для регионов России. Сюрпризов метеорологи не ожидают. Но когда зима их слушала!

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