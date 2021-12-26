Петербург обновил морозный минимум утром 26 декабря

Северная столица обновила морозный минимум зимы. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.

По данным городской метеостанции города температура воздуха 8 часов утра опустилась до -21,4 градусов, что стало самым низким значением с начала зимы, написал синоптик.

При этом точное значение нового экстремума станет известно после 9 часов утра, когда будут повторно сняты показания с минимальных термометров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в воскресенье Петербург свободен от пробок. Горожане высыпаются перед началом новой трудовой недели. После 10 часов утра пробки вырастут до 2 баллов, а в 13:00 заторы достигнут 4-х баллов. Небольшие пробки собрались у станции метро «Площадь восстания» на Московском шоссе, на Народной улице, набережной Обводного канала, Садовой улице, Суворовском проспекте и Большом проспекте П.С,