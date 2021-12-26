Петербург свободен от пробок в воскресенье утром

На дорогах Северной столицы воскресным утром наблюдаются пробки в 1 балл. Горожане высыпаются перед началом новой трудовой недели.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», к 8:10 часам дорожная ситуация будет оценивается в один балл, после 10 часов утра пробки вырастут до 2 баллов, а в 13:00 заторы достигнут 4-х баллов.

Сейчас небольшие пробки собрались у станции метро «Площадь восстания» на Московском шоссе, на Народной улице, набережной Обводного канала, Садовой улице, Суворовском проспекте и Большом проспекте П.С,

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уборочная техника вышла на расчистку улиц, но в основном в центре города. Спецтранспорт замечен в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах, Василеостровском, Петроградском районах города. Про Курортный, Выборгский и Петродворцовый районы, кажется, совсем забыли.