Петербург свободен от пробок в воскресенье утром

Петербург свободен от пробок в воскресенье утром
Дорожная ситуация в Петербурге. Фото: скриншот "Яндекс.Пробки"

На дорогах Северной столицы воскресным утром наблюдаются пробки в 1 балл. Горожане высыпаются перед началом новой трудовой недели.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», к 8:10 часам дорожная ситуация будет оценивается в один балл, после 10 часов утра пробки вырастут до 2 баллов, а в 13:00 заторы достигнут 4-х баллов.

Сейчас небольшие пробки собрались у станции метро «Площадь восстания» на Московском шоссе, на Народной улице, набережной Обводного канала, Садовой улице, Суворовском проспекте и Большом проспекте П.С,

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уборочная техника вышла на расчистку улиц, но в основном в центре города. Спецтранспорт замечен в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах, Василеостровском, Петроградском районах города. Про Курортный, Выборгский и Петродворцовый районы, кажется, совсем забыли.

«Яндекс.Пробки» новости СПб пробки


 

Новости партнеров
Праздничный стол: 5 лучших идей для горячих блюд на Новый год
Праздничный стол: 5 лучших идей для горячих блюд на Новый год
Билл Гейтс сообщил сроки окончания пандемии коронавируса в мире
Билл Гейтс сообщил сроки окончания пандемии коронавируса в мире
Лепс взбесил толпу фанатов, показавшись в обнимку с «самой красивой и желанной артисткой мира»
Лепс взбесил толпу фанатов, показавшись в обнимку с «самой красивой и желанной артисткой мира»
Отчитали как школьника: Шура устроил скандал на шоу «Суперстар! Возвращение»
Отчитали как школьника: Шура устроил скандал на шоу «Суперстар! Возвращение»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербург свободен от пробок в воскресенье утром
Автомобиль сбил лося ранним утром на трассе М-10
Уборочная техника расчищает только центр Петербурга воскресным утром
В мире коронавирусом заразились более 279,4 млн человек
Иммунолог предупредил перенесших COVID об опасности занятий спортом
Пьяный мужчина кидался на машины на Разъезжей
Стало известно, у кого самый надежный иммунитет от омикрон-штамма COVID
Ночью у жилого дома на Стойкости полыхала иномарка