Петербург обогнал Москву и побил морозный рекорд 19-летней давности

Петербург обогнал Москву и побил морозный рекорд 19-летней давности
Петербург окутали морозы. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Минимальная температура воздуха в Северной столице опустилась до -23,1 градуса сегодня ночью. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.

По его словам, до сегодняшнего дня первое место по минимальной температуре воздуха в зимний период среди российских столиц было у Москвы.

«Там 22 декабря температура воздуха опустилась до -22,2°. А сегодня утром минимальная температура воздуха в

Санкт-Петербурге опустилась до -23,1°», — написал синоптик. Леус подчеркнул, что последний раз такие морозы в первый месяц зимы в Петербурге наблюдались в 2002 году!

Кроме того, город оказался впереди и по высоте снежного покрова (30 см против 25 см).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рабочая неделя начнется в Санкт-Петербурге с небольшого снега и морозов до -18 градусов. В течение дня подует умеренный ветер северо-западных, западных направлений.

михаил леус новости СПб погода


 

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