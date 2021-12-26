Тысяча дронов воссоздали колокольню Смольного собора в Петербурге

Тысяча дронов смогли построить в воздухе колокольню в том виде, в котором ее изначально задумывал возвести Бартоломео Франческо Растрелли. Фото: АБН

Тысяча дронов смогли построить в воздухе колокольню в том виде, в котором ее изначально задумывал возвести Бартоломео Франческо Растрелли. Фото: АБН

Вечером 26 декабря в Петербурге состоялся тестовый запуск шоу дронов «Колокольня Смольного собора». Тысяча дронов поднялись в небо и спроецировали в воздухе около ансамбля Смольного монастыря колокольню так, как ее изначально задумывал возвести архитектор Бартоломео Франческо Растрелли.

Всего за несколько минут удалось «воссоздать» колокольню высотой 168 метров.

В Фонде содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге рассказали, что это был тестовый запуск светового шоу «Колокольня Смольного собора»

Колокольня Смольного собора по проекту Бартоломео Франческо Растрелли, прообразом которого была колокольня Ивана Великого на Соборной площади Московского Кремля, должна была стать самым высоким зданием в Северной столице.

Напомним, проект собора был утвержден, однако из-за нехватки средств в 1756 году его строительство решили приостановить, а потом и вовсе «заморозить» на 70 лет. Высота колокольни замерла на втором уровне из пяти задуманных архитектором.

Достраивали собор в XIX веке, проектом руководил архитектор Василий Стасов, освятили храм в 1835 году. Сохранить от колокольни удалось только часть фундамента.

Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге, которым руководит Илья Козлов, предложил возвести то, что планировал Бартоломео Франческо Растрелли.

Сейчас есть все основания, чтобы построить колокольню именно в том виде, в котором она и планировалась изначально. Соответствующие данные приводят архитекторы и историки.

Запуск бы организован Фондом совместно с GA production и «Геоскан».

Ранее Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге успешно реализовал в Северной столике несколько проектов по возвращению исторических святынь. В частности, благодаря ему стало возможным восстановление Архиерейского подворья храма Святой Троицы на Октябрьской набережной, историческое название которого — киновия Александро-Невской Лавры.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в воскресенье, 2 мая, в центре Петербурга прошел Международный фестиваль дронов. Действие развернулось у стен Петропавловской крепости.