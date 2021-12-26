ЦБ с 2022 года начнет контролировать все денежные переводы между россиянами

ЦБ с 2022 года начнет контролировать все денежные переводы между россиянами
ЦБ будет контролировать все денежные переводы между гражданами. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

ЦБ начнет контролировать все денежные переводы между физлицами, запрашивая данные по ним у банков, в том числе персональные данные.

Заместитель председателя правления Совкомбанка Олег Машталяр рассказал, что Центробанк начнет проводить мониторинг денежных переводов уже с января следующего года.

По словам источников РБК, основная цель введения новых форм отчетности — оптимизация представления данных банками и получение актуальной информации о платежных услугах. Они будут использоваться для анализа рынка и формирования статистических показателей.

Планируется, что банки должны включать в отчеты информацию по переводам граждан денежных средств с карты на карту, с карты на счет, с электронных кошельков и со счетов оператора связи, в Системе быстрых платежей, через платежные терминалы и системы денежных переводов, а также по трансграничным переводам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по словам председателя правления КПК «Обновление» Михаила Дорофеева, в связи с нововведением финансовая разведка получит возможность контролировать все почтовые переводы на сумму от 100 тысяч рублей; возвращенные неиспользованные авансы за мобильную связь также в размере от 100 тысяч; ставки в азартных играх свыше 600 тысяч рублей, лизинговые операции и любые операции с наличными, превышающие 600 тысяч рублей.

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