От -3 до -22 градусов: синоптики рассказали о погоде в Ленобласти во вторник

От -3 до -22 градусов: синоптики рассказали о погоде в Ленобласти во вторник
В Ленобласти пройдет снег. Фото: pixabay.com
Во вторник в Ленинградской области прогнозисты обещают несильный снег.

Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

27 декабря в области будет облачно. Осадки в виде снега выпадут в местами.

В регионе ночью задует западный, юго-западный слабый ветер, днем же будет умеренный ветерок.

В темное время суток градусники покажут -13…-18 градусов. Местами может быть еще холоднее, до -20…-22 градусов, а вот днем термометры покажут -5…-10. При этом, в западной части региона температура опустится лишь до -3.

Автомобилистам и пешеходам стоит быть аккуратнее, на дорогах сильная гололедица.

Ранее Gazeta.Spb.ru сообщала, что в Петербурге прошлая ночь стала самой холодной за последние 19 лет.

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