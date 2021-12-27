На Стойкости в «однушке» у петербуржцев горела комната

На Стойкости в &#171;однушке&#187; у петербуржцев горела комната
На Стойкости случился пожар. Фото: Google Maps

В Кировском районе в понедельник утром начался квартирный пожар. С огнем справились за 30 минут.

По информации пресс-службы городского управления МЧС, все случилось в однокомнатной квартире на улице Стойкости, дом 29, корпуса 2. Оперативные службы получили сообщение о пожаре в 10:03.

К месту происшествия направили 15 пожарных и три единицы техники. Прибывшие сотрудники МЧС выяснили, что горит обстановка в комнате площадью 12 квадратных метров. Площадь пожара составила шесть квадратных метров.

Пожар потушили к 10:32. О пострадавших не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Академика Константинова пожар произошел в мусоросборнике. С огнем боролись около получаса. Причина возгорания неизвестна.

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