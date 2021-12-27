Зимняя сказка ожидает петербуржцев в канун Нового года

В ночь на 31 декабря пойдет снег, будет слегка морозно от 3 до минус 5 градусов. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В ночь на 31 декабря пойдет снег, будет слегка морозно от 3 до минус 5 градусов. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Синоптики обещают, днем значительно потеплеет, а ночью пойдет снег.

Волшебная зимняя сказочная ночь со снегом и легким морозцем ждет жителей и гостей Северной столицы в последнюю ночь уходящего года. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург». Последняя неделя перед наступлением нового года не радует теплом.

Сейчас стоят морозы от минус 10 до минус 13 градусов, осадков не наблюдается. Если и выпадет, то совсем незначительно. Отмечается, со вторника синоптики прогнозируют небольшое потепление также без снега.

А вот 31 декабря в Петербурге температура начнет меняться в сторону потепления от минус 3 до 0 градусов, информирует синоптик Юрий Куткевич. В ночь на 31 декабря пойдет снег, будет слегка морозно от 3 до минус 5 градусов. Это сделает новогоднюю ночь по сказочному волшебной.

Уже на следующий день вернутся морозы от минус 10 до минус 15 градусов.

Ранее Gazeta.Spb.ru писала, какая погода ожидает Петербуржцев и жителей Ленинградской области в последнюю неделю уходящего года.