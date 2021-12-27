Президент России подарил мальчику из Подмосковья гитару и новую квартиру

Президент России подарил мальчику из Подмосковья гитару и новую квартиру
Президент России подарил мальчику из Подмосковья гитару и новую квартиру. Фото: сайт Президента России

В рамках акции «Елка желаний» президент России Владимир Путин исполнил мечту мальчика из Подмосковья и решил квартирный вопрос его семьи.

На прошлой неделе Путин помог одному из участников акции, который попросил у него гитару. В одно время с этим президент узнал, что мальчик из Подмосковья с мамой не имеют собственного жилья. Тогда глава государства решил помочь семье с этим вопросом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

На днях мама с мальчиком, действительно, переехали в новую квартиру. Разговаривая с мальчиком по телефону Путин выразил надежду, что в игре на гитаре 14-летнего подростка ждет успех.

«Я подумал, что будет лучше, если у тебя будет отдельное помещение для занятий музыкой», — отметил президент России.

Кроме того Путин поинтересовался у мамы мальчика, почему они сначала отказывались от нового жилья. После президент заверил, что они достойны такого подарка.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Ленинградской области появилась елка, украшенная бумажными шариками с желаниями, которые загадали дети без родителей.

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Президент России подарил мальчику из Подмосковья гитару и новую квартиру
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