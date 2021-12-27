Депутат Миронов: пенсионерам нужно выплачивать по 35 тысяч рублей

Депутат Миронов: пенсионерам нужно выплачивать по 35 тысяч рублей
Сергей Миронов. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

В Государственной Думе призывают повысить прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда.

С таким заявлением выступил депутат ГД и лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Сейчас прожиточный минимум установлен на уровне в среднем от 10 до 15 тысяч рублей. По мнению депутата, прожиточный минимум должен составлять не менее 35 тысяч рублей.

Что касается МРОТ, он должен находиться на уровне 60 тысяч рублей, считает Миронов. В 2022 году его повысят на 1 тысячу рублей — до 13 тысяч.

Парламентарий подверг критике существующие размеры. Он считает не справедливым то, что коммунальные услуги для средней двух-трехкомнатной квартиры доходят до 7-8 тысяч рублей — это больше половины от прожиточного минимума.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пенсионерам рекомендуют средства с карты «Мир» тратить с осторожностью.

Госдума мрот прожиточный минимум сергей миронов


 

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