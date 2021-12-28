Петербург снова стал лидером по суточной заболеваемости COVID среди российских регионов

Петербург снова стал лидером по суточной заболеваемости COVID среди российских регионов
В Петербурге продолжают выявлять новые случаи заражения коронавирусом. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Петербургская статистика по зараженным коронавирусом продолжает пополняться новыми случаями. За минувшие сутки болезнь подхватил еще 1 802 человека.

Об этом стало известно сегодня, 28 декабря. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, город занял первое место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. Следом в указанном рейтинге идет Москва, где за сутки выявили 1 705 зараженных человек. На третьем месте оказалась Московская область — 1 574 новых ковид-пациентов. В Ленобласти за последние 24 часа в статистику вошли 328 случаев заражения.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что коронавирус может находиться в теле до семи с половиной месяцев, но это является скорее исключением. Это может происходить по причине того, что иммунная система по определенным причинам не справляется с инфекцией.

зараженные новости СПб оперштаб


 

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