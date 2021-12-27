Иммунолог объяснил, почему COVID-19 может сохраняться в теле более полугода

Иммунолог объяснил, почему COVID-19 может сохраняться в теле более полугода
Коронавирус может сохраняться в теле до 7,5 месяца. Фото: pexels

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков назвал длительное нахождение коронавируса в теле человека исключением.

Специалист объяснил в беседе с «Известиями», что коронавирус может находиться в теле до семи с половиной месяцев, но это является скорее исключением. По его словам, это может происходить по причине того, что иммунная система по определенным причинам не справляется с инфекцией.

Чаще всего это происходит при наличии хронических заболеваний, а внутренние системы не в состоянии справиться с COVID-19. Это приводит к хроническому воспалению и нарастающему нарушению функций организма.

Так он прокомментировал исследование американских ученых, которые зафиксировали случаи, когда остатки ковида находили в организме даже спустя 230 дней.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что иммунолог развеял миф о бессимптомных распространителях «омикрона».

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