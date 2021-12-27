Иммунолог развеял миф о бессимптомных распространителях «омикрона»

Врач считает, что человек без симптомов ковида не может быть распространением вируса. Фото: pexels

Врач считает, что человек без симптомов ковида не может быть распространением вируса. Фото: pexels

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов объяснил, могут ли бессимптомные носители нового штамма коронавируса «омикрон» быть суперрраспространителями COVID-19 и представлять опасность для окружающих.

Врач считает, что человек без симптомов ковида не может быть распространением вируса. По его словам, в основном инфекция распространяется именно через кашель, чихание и прочие возбудители. Об этом сообщает NationNews.

«Суперраспространители заражают не за один раз, а за период времени. То есть, если человек болеет долго, может заразить много людей. Это связано с симптоматикой – кашель, насморк. Вирус содержится в слюне человека», — пояснил Жемчугов.

Он пояснил, что бессимптомные пациенты не могут заразить много людей, поскольку при обычном дыхании вирус особо не выделяются. Инфицироваться в этом случае можно при близком контакте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сыпь на коже может указывать на заражение «омикроном».