Сыпь на коже может указывать на заражение «омикроном»

Сыпь на коже может указывать на заражение &#171;омикроном&#187;
Сыпь может быть признаком коронавируса. Фото: pixabay

Британские медики и ученые заявили о новом симптоме нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон».

Как передает газета Daily Express, специалисты из Великобритании пришли к выводу, что одним из признаков заражения омикрон-штаммом является появление сыпи на коже. Некоторые пациенты жаловались на покраснения, причем одних из них беспокоил зуд. Также есть информация, что сыпь может появиться на начальной стадии заболевания и остаться на коже на долгое время.

Этот симптом уже окрестили «четвертым ключевым признаком» нового варианта SARS-CoV-2. Остальными тремя являются заложенность носа, сухой кашель и боль в пояснице.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Центре Гамалеи заявили, что омикрон-штамм начал быстро вытеснять «дельту».

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Сыпь на коже может указывать на заражение «омикроном»
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