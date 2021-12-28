В Пулково задержали один авиарейс во вторник утром

В петербургском аэропорту задержали один рейс. Пассажиры вылетят с опозданием в Минеральные Воды. Остальные самолеты вылетят из города на Неве по расписанию.

Об этом стало известно во вторник, 28 декабря. Как сообщили на официальном сайте аэровокзала, задерживается рейс в Минеральные Воды. Рейс WZ 607 авиакомпании Red Wings должен был вылететь в 06:00.

По предварительной информации самолет с пассажирами отправится по указанному направлению в 06:55 вместо указанного до этого времени. Причина данного изменения уточняется.

Других изменений к данному часу не предвидится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в аэропорту Пулково в 2023 году начнется реконструкция нового терминала. Объем финансирования реконструкции терминала может достигнуть 50 миллиардов рублей. Предлагается два решения работ по ректерминалонструкции: первое снести здание 1973 года и на его месте построить новое, второе – расширить центральный терминал.