В среду в Ленобласти обойдется без существенных осадков и морозов

В середине рабочей недели в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода, температура воздуха днем не опустится ниже -11 градусов.

Ночь на среду, 29 декабря, в 47-м регионе пройдет без существенных осадков. В дневное время на северо-западе местами ожидается небольшой снег.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», столбики термометров в течение суток покажут -6…-11 градусов, ночью на востоке области местами до -13. Южный ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду.

На дорогах гололедица. Водителям и пешеходам стоит быть особенно осторожными.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что этой зимой в большинстве российских регионов ожидается увеличение количества осадков. По данным специалистов, в этом году в Арктике внезапно приостановилось таяние льда, несмотря на глобальное потепление. Некоторые ученые прогнозируют суровую и аномально снежную зиму в Северном полушарии.