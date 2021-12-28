Полыхающее здание на Большом Сампсониевском проспекте тушили 25 спасателей

Пожар случился в доме на Большом Сампсониевском проспекте. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

Пожар случился в доме на Большом Сампсониевском проспекте. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

В Выборгском районе Петербурга произошел пожар. Огонь охватил одноэтажное здание.

Возгорание случилось во вторник, 28 декабря, по адресу: Большой Сампсониевский проспект дом №28.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, в одноэтажном здании, размером 20х50 метров, горела обстановка на площади 42 квадратных метров.

В 05:52 пожар ликвидировали. К тушению огня привлекалось от МЧС: 5 единиц техники и 25 человек личного состава.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина пострадал при пожаре в строительном вагончике во Фрунзенском районе Петербурга. Пострадавшего госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение. Выгорел дощатый строительный вагончик, обшитый профлистом, размером 2,5х6 метров, высотой 3 метра. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 3 единицы техники и 15 человек личного состава.