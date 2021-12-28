В Петербурге пойдет небольшой снег и похолодает до -8 во вторник

В Петербурге пойдет небольшой снег и похолодает до -8 во вторник
В Петербурге снова пойдет снег. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

Во вторник, 28 декабря, в Северной столице ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой снег. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Синоптическую ситуацию будет определять северная периферия антициклона. Температура воздуха днем в городе составит -6…-8 градусов, в Ленобласти ожидается -5…-10 грудусов, местами до -15.

«Санкт-Петербург: на периферии антициклона», — написал синоптик в своем Facebook.

Южный ветер будет дуть со скоростью 2/7 метро в секунду Атмосферное давление будет меняться мало и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что быстрой и качественной уборке Петербурга от снега мешает нехватка дворников. Так глава жилищного комитета Олег Зотов оправдал заваленные снегом улицы. Для улучшения плачевной ситуации с уборкой снега в Петербурге требуется 19 тысяч дворников и кровельщиков, но сейчас их насчитывается всего 7 тысяч.

михаил леус новости СПб погода


 

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